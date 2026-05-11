吉本興業所属のお笑いトリオ、ネルソンズの青山フォール勝ち（40）が10日夜、Xを更新。意味深投稿を行った。「EXITが一線越えてきました」と前置きした上で「冗談って言えば何でもありだと思ってるなら、こっちも冗談で打ち抜かせてもらいます」と記述。そして「今度会った時、よろしく頼むわ」と締めくくった。このポストに対し「いきなり名前出したらミルクボーイ漫才出来ないじゃね〜かよ！」「サバンナのポストが気になる裏で