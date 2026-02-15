元ＴＯＫＩＯ・城島茂が１５日、自身が代表を務める「城島ファーム」の公式サイトで、日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」（日曜・後７時）の出演継続を発表した。１３日には元ＴＯＫＩＯ・松岡昌宏が番組降板の意向を表明し、両者の対応が分かれる形となった。

城島はこの日、同番組に関して日テレの福田博之社長と面会し、番組作りについて話し合ったことを報告。「ＤＡＳＨ村の師匠、明雄さんをはじめ多くの方々から授かった知恵と志は、私にとっての礎です。それらを自分たちの世代がしっかりと胸に刻み、次の世代へとつないでいくことは、長く関わってきた者としての責務」とし、「この思いのもと、城島茂は今後も『ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！』への出演を継続する決断をいたしました」と出演継続を発表した。

１９９５年から放送開始した「―ＤＡＳＨ！！」は、ＴＯＫＩＯ（昨年解散）が番組の顔として約３０年にわたり出演してきた。一方で昨年６月、コンプライアンス違反を理由に同番組を国分太一が降板。その後のＴＯＫＩＯ解散後も城島、松岡は出演を継続していた。

今月１２日には国分が、報道向けに送付したコメントでこのほど日本テレビの福田社長と面会し、謝罪したことを発表。日弁連に人権救済の申し立てを行っていたが、今後は新たな申し立ては行わない旨などを伝えていた。

翌１３日、松岡が自身が代表を務める会社の公式サイトで同番組の降板意向を電撃発表。福田社長と面会したことを明かし「本当にありがたい思いですが、ここで区切りをつける決断をしました」「日本テレビ様には素晴らしいキャストと番組制作関係者の想いやアイデア、そして番組に関係する皆様の安全と権利に十分にご配慮いただきながら、楽しく、そして優しい鉄腕ＤＡＳＨを作り続けていただけることを切に願っております」などとコメントした。

松岡の降板発表により、城島の今後に注目が集まっていたが、城島は出演を継続することを選択。歩みをともにしてきた２人の対応が分かれる形となったが、ＳＮＳでは「番組降板を決意した松岡さん、番組続投を決意した城島さん、各々の性格がよく現れてるような」「松岡君も城島さんも応援しています」など、それぞれの決断に理解を示す声が上がっている。