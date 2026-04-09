日本相撲協会は9日、都内のホテルで臨時理事会を開き、2月下旬に弟子の幕内・伯乃富士に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）に対し、2階級降格と減俸（10％減額を3カ月）の処分を決めた。同親方は委員待遇年寄から年寄になるが、部屋の師匠は交代しない。伊勢ケ浜親方は2月24日に伯乃富士と状況を知る幕内・錦富士とともに協会の聴取を受けた。事態を重く見たコンプライアンス委員会が関係者などから聞き取り調査