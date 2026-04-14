スマートフォンで視聴する“縦型ショートドラマ”が、大きな話題を呼んでいる。【写真】テレ東ドラマがお蔵入り「初めて体験する」胸中をXにぶちまけた水石「1話あたり2〜3分の短いドラマが、多い作品だと100話ほどにわたって配信されるというコンテンツです。2023年ごろから日本でも人気を集めるようになり、テレビ各局が制作に力を入れ始めました。ネットフリックスやディズニープラスなども参入すると報じられています」（ス