日本相撲協会は26日、弟子の幕内伯乃富士に暴力を振るった伊勢ケ浜親方（34）＝元横綱照ノ富士、本名杉野森正山、モンゴル出身＝への処分について4月9日の臨時理事会で協議すると発表した。伊勢ケ浜親方は2月24日に伯乃富士と事情を知る幕内錦富士とともに協会の聴取を受け、その後は協会のコンプライアンス委員会（青沼隆之委員長＝元名古屋高検検事長）が事実関係の調査を進めている。