お笑いコンビ・千鳥の大悟（４６）、ノブ（４６）が出演する大阪・ＡＢＣテレビ「相席食堂」（関西ローカルなど、火曜午後１１時１７分）の７日放送で女性声優がセクハラされるシーンがあり、ＡＢＣが１３日、謝罪した。大悟とノブは当該シーンに?悪ノリ?したボケを披露してしまった格好だが、所属する吉本興業関係者からは番組サイドへの苦言が漏れた。７日放送では、Ｍ！ＬＫの塩粼太智が京都・宇治市のうなぎ料亭で行