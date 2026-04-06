3月30日から、日本テレビの水卜（みうら）麻美アナウンサーが総合司会を務める朝の情報番組『ZIP!』がリニューアル。新たな出演者や新セットが並び、視聴者からも好評だ。だが現在、SNSでは、この番組にかかわるスタッフの行動が物議を醸している。問題となったのは、4月初旬に投稿されたあるユーザーのInstagramの投稿だ。「『ZIP!』の制作現場の台本やシフト表、さらには日本テレビの入構証と見られる画像が、Instagramのス