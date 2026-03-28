3月27日、フジテレビで3月度社長会見がおこなわれ、清水賢治社長が“アナウンサー大量退社”についてコメントした。「アナウンサーの退職はクローズアップされるものです。寂しい面はありますが、自分の人生をもっと豊かに、可能性を信じて生きている、そういう人を応援したいと思います」と話したが、現在のフジからの人材流出は“異常事態”と言える。「永島優美アナ、椿原慶子アナ、西岡孝洋アナの3人が2025年3月退社、岸本