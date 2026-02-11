《40・50代》上下【大人のしまむら】で揃う！ 今からでも着られる♡「春先取りコーデ」

まだ寒いけれど、そろそろ春服も気になる頃。今すぐ着られて、春も活躍する色味や軽やかな素材のアイテムがあれば、さっそくワードローブに加えたいところです。大人コーデに取り入れるなら【しまむら】の大人ブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】をチェックしてみて。今回は上品な「春先取りコーデ」をご紹介。手に取りやすい価格だから、気になったらコーデ買いもアリかも。

軽アウター × デニムで作るきれいめ春カジュアル

【しまむら】「フーディガン」\2,420（税込）、「デニムシャツ」\2,189（税込）、「コクーンデニムパンツ」\2,420（税込）

ベージュのアウターを主役にしたコーデ。アウターは軽やかで春先に羽織りやすそうです。ブルーデニムの上下が爽やかで、ベージュとも好相性。カジュアルなデニムのシャツでも、ボタンを上まで留めればラフさは控えめに。コクーンシルエットのジーンズを合わせれば、トレンド感もプラスできます。全体が柔らかな印象で、大人世代におすすめの春先取りコーデです、

デザイン性の高いアイテムをブラックで大人仕様に

【しまむら】「プニュフィットプルパーカー」\1,969（税込）、「サイドプリーツジャンパースカート」\2,420（税込）

公式Instagramで「ハンサムと女性らしさの好バランス」と紹介されているのは、パーカー × サイドプリーツスカートのブラックコーデ。ワントーンでものっぺり見えないのは、パーカーの異素材合わせやスカートのサイドプリーツが効いているから。重た見えしにくいのが魅力です。

