華やかなデザイン性と白髪ぼかしが楽しめるメリットから、大人世代に人気のハイライト。気になるけれど、筋がパキッと映えるイメージが強く、派手に見えるのでは？ と不安を抱いている人もいるはず。今回は、その懸念を払拭してくれる上品なアレンジに注目します。紹介するコツさえ押さえれば、主張を抑えながらさりげなくシャレ感アップが狙えそうです。 「細さ」にこだわるのがオススメ 表参道で白髪ぼかしを手