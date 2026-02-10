¥¢¥ë¥ÓOBÀ®²¬»á¡¡°¦É²¤Ë1¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿ÆÃÊÌÂç²ñ½é¿Ø¤òÊ¬ÀÏ¡¡¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤¿¸÷ÌÀ¤È²ÝÂê¤È¤Ï
¡¡J2¿·³ãOB¤Ç¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¤ÎÀ®²¬æÆ»á¡Ê41¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖæÆ¡¤s¡¡eye¡×¡£º£²ó¤ÏÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Î½é¿Ø¤Ç¡¢1¡½0¤È¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï238Æü¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿8Æü¤Î°¦É²Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Á¥±ÛÍ¥Â¢¿·´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤ÏÀ®Ä¹ÅÓ¾å¡£ºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤¿¸÷ÌÀ¤ä²ÝÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤¤¤è¤¤¤èÆÃÊÌÂç²ñ¤¬³«Ëë¤·¡¢Á¥±Û¥¢¥ë¥Ó¤¬°¦É²¤ò²¼¤·¤ÆÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏµîÇ¯¤ÎÀï¤¤Êý¤«¤é¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ìÈÖ¤Î¼ý³Ï¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¼éÈ÷¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÁ°È¾¤Ï¡¢Á°¤«¤éÏ¢Æ°¤·¤Æ¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤¬ÌÀ³Î¤Ë¡¢°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¶¯ÅÙ¤â°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Áê¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ1¿ÍÌÜ¡¢2¿ÍÌÜ¡¢3¿ÍÌÜ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¾ìÌÌ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Á´°÷¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Á¥±Û¿·´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÁÀ¤¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½ºòÇ¯¤ËJ1¥ï¡¼¥¹¥È¤Î67¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¼éÈ÷¤Î²þÁ±¤ÏºÇÂç¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¸åÈ¾¤ÏÈèÏ«¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¾¯¤·´Ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤°¥µ¥Ã¥«¡¼¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ãæ±û¤Î¥¨¥ê¥¢¤Çº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢³«ËëÀï¤Ç¥Ô¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¸åÈ¾¤À¤±¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤ò14ËÜ¤âµö¤·¤¿¤¬¡¢J3ÁêÌÏ¸¶¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿GK¥Ð¥¦¥Þ¥ó¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¸åÈ¾¤ÏÆÃ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼ºÅÀ¤ò0¤ËÍÞ¤¨¤Î¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î1»î¹ç¤ÇÁ´¤Æ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥¦¥Þ¥óÁª¼ê¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¸å¤í¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤â°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¡½¡½Á°È¾3Ê¬¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤â¿·²ÃÆþ¤Îº´Æ£¤Îº¸¥¯¥í¥¹¤«¤é¥â¥é¥¨¥¹¤¬Æ¬¤Ç·è¤á¤¿¡£
¡¡¡Öº´Æ£Áª¼ê¤Ï¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¥¹¥¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¯¥í¥¹¤ÎÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ËÙÊÆÁª¼ê¡¢¶¶ËÜÁª¼ê¤éº¸¥µ¥¤¥É¤ÎÁª¼ê¤¬¡Êºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¡ËÂàÃÄ¤·¤¿·ê¤ò°ì¤ÄËä¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À18ºÐ¤Ê¤Î¤Ë¡¢³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¡£´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥â¥é¥¨¥¹Áª¼ê¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½º£Âç²ñ¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤ëÆ£¸¶ÁÕ¤â±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö´üÂÔÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥â¥é¥¨¥¹Áª¼ê¤¬Á°Àþ¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å¤í¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ä¤Ï¤êIQ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤ÎÆâÍÆ¤Ïº£¸å¤Ø¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡¡Ö²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¤¤¿Ãæ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿ºÝ¤ËÁ°¿Ê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤³¤¬Áê¼ê¤Ç¤â¡¢É¬¤º¼éÈ÷¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢Ã¥¤Ã¤¿¸å¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹¶·â¤¹¤ë¤Î¤«¤Ï½ÅÍ×¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÅ°Äì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀï½Ñ¤ÎÅ°Äì¤ò´Þ¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÏÀ®Ä¹ÅÓ¾å¡©
¡¡¡ÖÀè¤Û¤É¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³«ËëÀï¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥é¡¼¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¼¡Àá¤ÏÆ±¤¸J2¤ÎÆÁÅç¤¬Áê¼ê¡£Àã¹ñ¤òËÜµò¤È¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Î½ÉÌ¿¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤¬Â³¤¯¡£
¡¡¡ÖÃ±½ã¤Ë°ÜÆ°¤¬Ä¹¤¤¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡Ê2¼¡¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¡ËµÜºê¤ËÂÚºß¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Û¥Æ¥ëÊë¤é¤·¤¬Â³¤¯¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¤¤Ä¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤È¶¦Í¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¡£¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤Æ¡¢½¤Àµ¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆÁÅçÀï¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡þÀ®²¬¡¡æÆ¡Ê¤Ê¤ë¤ª¤«¡¦¤·¤ç¤¦¡Ë1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë5·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î41ºÐ¡£Æ£»ÞÅì¹â¤Ç¤ÏÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢1³ØÇ¯¾å¤ËÄ¹Ã«ÉôÀ¿¡¢Æ±³ØÇ¯¤Ë¤ÏÂç°æ·òÂÀÏº¡¢²¬ÅÄÎ´¡£03Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÈØÅÄ¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤âÇØÉé¤¦¤Ê¤É¡¢¼ç¤ËMF¤È¤·¤Æ163»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ22ÆÀÅÀ¤â¥Þ¡¼¥¯¡£·×5¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ¤¡¢19Ç¯¤ËÃÏ¸µ¤ÎÅö»þJ3Æ£»Þ¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡£J1ÄÌ»»303»î¹ç¤Ç35ÆÀÅÀ¡£U¡½17¡¢U¡½20ÆüËÜÂåÉ½¡£1¥á¡¼¥È¥ë75¡¢70¥¥í¡£
¡¡¢¦°¦É²ÀïVTR¡¡Á°È¾3Ê¬¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¿·²ÃÆþ¤Îº´Æ£¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯Èô¤Ó¹þ¤ó¤À¥â¥é¥¨¥¹¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¥´¡¼¥ë¡£¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤·¤ÆÁ°È¾¤Ï¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£°ìÅ¾¤·¤Æ¸åÈ¾¤Ï¥ê¥º¥à¤òÊø¤·¤ÆËÉÀï°ìÊý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¿·²ÃÆþ¤Î¥Ð¥¦¥Þ¥ó¤¬¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤Ê¤É°ì´Ý¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò»à¼é¡£J1¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯6·î15Æü¤Î²£ÉÍMÀï°ÊÍè¡¢¸ø¼°Àï21»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¡û¡Ä1·î9Æü¤«¤éº£·î6Æü¤Þ¤ÇµÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤Ç1¼¡¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï°¦É²¤È¤Î³«ËëÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éµÜºê»ÔÆâ¤Ç2¼¡¥¥ã¥ó¥×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£ËÜµò¤òÃÖ¤¯¿·³ã¤Ï¹ßÀã»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²¹ÃÈ¤ÊÃÏ¤ÇÄ´À°¤òÂ³¤±¤ë¡£3·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè4Àá¤Îº£¼£Àï¤Þ¤Ç¤Ï»Í¹ñ¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤Î¥¢¥¦¥§¡¼Àï¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¤¤¤¤·Á¤Ç4»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤È¤Ê¤ëÆ±7Æü¤Î¹âÃÎÀï¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡£