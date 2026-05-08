岡山県の温泉街で76歳の女性が行方不明になって8日で8日目。取材班は新たな目撃情報を入手しました。目撃者から話を聞いた人は「ジョギングみたいな感じでさっささっさと歩いていたらしい」と話します。目撃されたのは、5月1日から行方が分からなくなっている藤田博子さん（76）だったのでしょうか。広島・福山市に住む76歳の藤田さんは、5月1日から夫と長女夫婦・孫の5人で、美作市にある湯郷温泉に旅行に来ていました。しかし、