いま、海外旅行が再び“高嶺の花”になりつつある。出入国管理在留庁の公表資料（令和7年速報値）によれば、2019年に2000万人を超えていた日本人出国者数は、2025年には約1473万人まで回復したものの、依然としてコロナ前の水準には届いていない。この傾向は、新婚旅行にも及んでいるようだ。かつて、海外旅行がまだ一般的でなかった時代、とりわけバブル期以前には、たとえば東京近郊の新婚夫婦であれば「ハネムーンは熱海」のよ