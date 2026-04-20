ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、周りのあらゆる大切な人への“感謝”や“愛”の気持ちを伝えるスペシャル・プログラム「Thanks Love Month 2026（サンクス・ラブ・マンス 2026）」を期間限定で開催。「母の日」や「父の日」など、感謝を伝えるシーズンとして定着している期間に、お母さんやお父さんへの感謝にとどまらず、パートナー、友人、同僚など、自身を取り巻くあらゆる大切な方への感謝や賞賛、労いの気持ちを伝える