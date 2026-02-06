【全2回（前編／後編）の後編】

高市早苗首相による“台湾有事”発言を機に、かの国で日本への渡航自粛が要請されているのはご存知の通り。さらに中国政府は1月26日、2月中旬から始まる春節の連休に向けて、改めて訪日自粛を呼びかけた。肝心の観光地では、いま何が起こっているのか。

＊＊＊

【写真を見る】「中国人は雪の中にポイ捨てする」 白川郷の惨状

前編では、中国人観光客の減少に対して、京都や浅草などで観光業に就く人々の本音を紹介した。

一方、自粛前後で、特に変化がない観光地もある。金沢から車で1時間半ほどの距離にある景勝地、白川郷のさる民宿の女将（おかみ）は、

「うちでは1割が中国からのお客さんですが、白川郷全体としても、特に中国人が減ったという感じはしません。今もテイクアウトのお店にはすごい行列ができていますよ」

春節で中国人と思しき旅行者でにぎわう高山エリア

「ぽつりぽつりと用を足した“残骸”が……」

ここでも、嘆かわしい事態が起きている。

「常に道路にはゴミが落ちているし、毎年雪の中に空き缶や食べ物の包み紙が捨てられています。春になって雪が解けると、そうしたゴミが地面に散らばるんですよ。さらに、私有地の新雪にダイブして倒れ込むかと思えば、人のお墓に登ったりすることもあります。自粛の影響は感じませんが、自粛が解除されてさらに人が増えたらどうなるか、不安を覚えるほどです」（前出の女将）

また北海道でも、幻想的な青い池に立ち枯れのカラマツで知られる美瑛は“通常運転”だとか。この地で農家を営む男性が明かす。

「人気のある『クリスマスツリーの木』は、最寄り駅から2〜3キロのところにあります。タクシーなどないので、中国人はスーツケースをガラガラ引いてぞろぞろ歩いている。地面も凍結していて、歩くと結構時間がかかるので、どうやら途中で“催す”ようなのです」

駅からツリーの道中には、

「ぽつりぽつりと用を足した“残骸”が落ちています。ある農家の人は、自分の納屋に行くと、見知らぬ中国人が用を足しているのに出くわしたと言っていました」（同）

ここまでの話を総合すると、自粛要請以降もたいして変わらない、あるいはやや売り上げでダメージがあっても現在は立て直しに成功した、というケースが多い。

「コロナ禍で中国の観光客が来られなくなり、打撃を受けた教訓があります。ほとんどの宿泊施設や観光業態では、一つの国や地域に偏らないよう、工夫しているのです」（札幌ホテル旅館協同組合の安藤雅信理事長）

「中国人に依存していたらひどい目に遭うという実感」

しかし今回、訪日中国人に依存したビジネスで、あっけなく崩壊した例もある。

「うちはほぼ中国の団体客で客室を埋めていたので、目下“全滅”状態です」

とは、富士山を望む山梨・河口湖のホテル経営者の弁。

「ツアーというのは3カ月ぐらい先まで決まっているので、昨年11月にキャンセルが相次いでから、すぐに他国の団体客を呼ぶのは難しい。現在は韓国や台湾、タイからのお客さんを入れて、なんとかしのいでいる状況です」（同）

なぜ中国の団体客に客を絞っていたのか。

「大人数をまとめて管理できてラクだったんです。それでも、この先も中国人に依存していたらひどい目に遭うという実感はありました。例えば食堂のバイキングで、エビの天ぷらを揚げると、バッと集まって一人で6個も7個も取っていく。それを3個も4個も残したあげく、元の大皿に戻すのです。大浴場では浴槽のなかで髪の毛を洗うなんてこともあった。それでいて、口コミサイトには“このホテルはサービスが悪い”などと書き込むのだから始末に負えません」（同）

「中国のツアー客がいなければここにします」

むろん、こうした客と同宿したいと望む者はなく、

「これまで台湾をはじめ、他の国の旅行会社は“中国のツアー客がいなければここにしますが、いるならやめておきます”と言っていた。うちとしても今後は台湾や韓国、東南アジアなどの地域からのツアーを積極的に呼び込んで、経営を成り立たせるつもりです。いずれにしろ中国依存のやり方を見直さないといけなかったのだと思います」（前出のホテル経営者）

かの国の思惑はいざ知らず、渡航自粛は“願ったりかなったり”というべきか。

前編では、中国人観光客の減少に対して、京都や浅草などで観光業に就く人々の本音を紹介している。

「週刊新潮」2026年2月5日号 掲載