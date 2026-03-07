国による新型コロナウイルス対策の雇用調整助成金を騙し取ったとして、警視庁久松署は3月5日までに、中国人観光客向けの旅行会社「JCIT」（東京都・中央区）の社長・坂川馨容疑者（56）と役員で夫の孟偉（モンウェイ）容疑者（53）を詐欺容疑で逮捕した。各社報道によれば、両容疑者は’22年に休業手当を従業員に支払ったという虚偽の申請をし、約1億1000万円の助成金を国から騙し取った疑いが持たれている。また、同様の手口で’2