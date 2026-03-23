関係が悪化する日本に代わる旅行先として、中国人観光客の視線は韓国に向かっているという。現地ジャーナリストのノ・ミンハ氏が観光地のにぎわいをレポート。熱気の裏には、韓国人の複雑な本音もあるようだ……。＊＊＊【写真17枚】韓国人の20〜30代の70％が「嫌中」というデータも。そんな中国人観光客が向かう先は…2月21日土曜日、日中の気温が10度を超え、春の陽気に包まれたソウル・明洞（ミョンドン）を訪れた。この