渡航自粛要請もお構いなし3月16日、法務省の出入国管理統計（2月分）が明らかにされた。日本政府が毎月発表しているインバウンド客数の基になるデータだ。【衝撃写真】浅草寺の境内で「水浴び」する中国人観光客前回の1月分の発表では、高市首相の台湾有事発言がモロに響いて、中国からの訪日客は、対前年同月比でマイナス60.7％と激減。日本への渡航自粛要請が発表され、飛行機も次々と減便したこともあって、京都や大阪など