¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÌîÂ¼Í¤´õ¡ÖÆóÎÝºÆÅ¾¸þ¡×¤Î¿¿Áê¡¡¿·¾±´ÆÆÄ¤Îà¶»¤ÎÆâá¤Ï¡Ä
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬²Æì¡¦Ì¾¸î¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Âè£±¥¯¡¼¥ëºÇ½ªÆü¤Î£´Æü¡¢ÌîÂ¼Í¤´õÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤òÆóÎÝ¤ËºÆÄ©Àï¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£¼þ°Ï¤òÂç¤¤¯¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£»Ø´ø´±¤Î¶»¤ÎÆâ¤ò¡¢¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡½¡½¡£
¡¡Á´ÂÎÎý½¬½ªÎ»¸å¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¤ª¤â¤à¤í¤Ë¥Á¡¼¥à¼çÎÏÂÇ¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÌîÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡ÖÌîÂ¼·¯¤ò¥»¥«¥ó¥É¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Þ¤¹¡£³°Ìî¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£¶¥Áè¤È¤¤¤¦¤«¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤ß¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢£¶Æü¤ÎÂè£²¥¯¡¼¥ë¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¤È¸À¤¨¤Ðºòµ¨¡¢»Ø´ø´±¤«¤é¡Ö³«Ëë£´ÈÖ¡×¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¤È¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏÂÇËÀ¤¬ÇúÈ¯¡£³«Ëë£µ»î¹ç¤Ç£·°ÂÂÇ£³ËÜÎÝÂÇ£·ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¥Á¡¼¥à¤Î³«Ëë¥À¥Ã¥·¥å¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢£µ·îÃæ½Ü¤Ëº¸ÏÆÊ¢¤òÄË¤á¤Æ°Ê¹ß¤ÏÄãÌÂ¡£·ë¶É£±£°£±»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£¸ÎÒ¡¢£¸ËÜ¡¢£³£µÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤½¤ó¤Ê²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤«¤é°ìÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢³°Ìî¤òÎý½¬¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼Áè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ë°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¼«¿È¤Î¼é¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬·¯Î×¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼çÎÏ¤¬¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤Ç¤â¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢º£µ¨¤â»î¹ç½Ð¾ì¤Ï¸Â¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç»Ø´ø´±¤ÏÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ÎÀ¾Éð°ÜÀÒ¤Ç¼êÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆóÎÝ¤ËÃåÌÜ¡£ÌîÂ¼¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï£²£°£²£³Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÌîÂ¼¤òÆóÎÝ¤Ë°ìÅÙÄ©Àï¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤ÎÃÇÇ°¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼ºÆ¤ÓÄ©Àï¤µ¤»¤è¤¦¤È·è°Õ¤·¤¿¤Î¤«¡£ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÌîÂ¼¤ÎÂÇ·â¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¿Æ¿´¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÍ×°ø¤â¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¡£º£µ¨¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤Î¼åÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ëÆóÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¿·¾±´ÆÆÄ¤ÏÀÐ°æ¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢º£½Õ¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÊá¼êÅÐÏ¿¤ÎµÈÅÄ¤òÆóÎÝ¤Ø¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¡£¥¥ã¥ó¥×Æó·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¾åÀîÈª¤ä¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥«¥¹¥È¥í¤é¤ò¶¥¤ï¤»¡¢Í··âÊ»ÍÑ¤Î¿åÌî¡¢»³¸©¤é¤ÇÆóÍ·´Ö¤òÁÈ¤ß¤¿¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÁª¼ê¤â¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¯¥«¥¹¥È¥í¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ÏÍèÆü¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¹þ¤á¡¢Ê£¿ô¤ÎàÊÝ¸±á¤ò¤«¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬¡ÖÌîÂ¼ÆóÎÝ¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡Ö¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Æ¡¢ÌîÂ¼·¯¤ÈµÈÅÄ·¯¤Î¤É¤Ã¤Á¤¬¡ÊÆóÎÝ¤¬¡Ë¤¦¤Þ¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£¤¦¤Þ¤¤Êý¤ò»È¤¦¡£¤½¤ì¤Ë³°¹ñ¿Í¡Ê¥«¥¹¥È¥í¡Ë¤âÍè¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¡ÊÆüËÜÌîµå¤Ë¡Ë¤¹¤°¤Ë¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¤Í¡£ºÇ½é¤«¤é´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥×¥é¥¹»×¹Í¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¡Ê³°¹ñ¿Í¡Ë¤Ï¤â¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×¡Ê¿·¾±´ÆÆÄ¡Ë
¡¡Åö¤ÎÌîÂ¼¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¸å¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÃÇ¸À¡£ÆóÎÝºÆÄ©Àï¤Ë¤ä¤ëµ¤¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ³«Ëë¤Þ¤Ç¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£