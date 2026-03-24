3月25日発売のanan2489号では、北海道日本ハムファイターズの7人の選手が、スペシャルエディションの表紙に登場。表紙に加えて、バックカバー、19Pにわたる中面グラビア、そして特別付録のオリジナルトレーディングカードもついた、盛りだくさんの内容になっています！2025年3月に、プロスポーツチームとして初めてananの表紙を飾っていただいた北海道日本ハムファイターズ。去年に引き続き、今年もシーズン開幕直前のタイミングで