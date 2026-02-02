2016年以来のリーグ優勝を目指す日本ハム。新庄剛志監督が就任した22年から2年連続最下位に沈んだが、その間に積極的に起用した若手選手たちが結果を残しはじめ、24年から2年連続2位に入り、リーグ優勝が見えるところまで近づいてきた。リーグ優勝するためにも、レギュラーに成長した清宮幸太郎、野村佑希、万波中正“KJM”の“安定感”が重要になってくる。彼ら3人は打ち出したらものすごい打撃を見せるが、パタっと当たり