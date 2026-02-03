「MLSかサウジに行け」→マンU戦士を酷評したプレミアご意見番、２年越し手のひら返し「完全に別人だ。以前は老人に見えた」
ご意見番が完全なる手のひら返しだ。
現地２月１日に開催されたプレミアリーグ第24節で、マンチェスター・ユナイテッドがフルアムと本拠地オールド・トラフォードで対戦。今季限りで退団するカゼミーロが１ゴール１アシストをマークし、３−２で接戦を制した。
試合後、リバプール一筋で活躍したジェイミー・キャラガー氏が、英衛星放送『Sky Sports』で好調のカゼミーロを絶賛した。
キャラガー氏といえば、２年前の５月に「カゼミーロはトップレベルでの戦いはあと数試合しか残っていない事実を知ったはずだ。自分がMLSかサウジアラビアに行くべきだと考えるに違いない。代理人も周辺の人物も『ここが潮時だ』と言うべきだ」と辛辣に発言。最高峰のプレミアリーグから直ちに去るべきだと訴えていたが、今回態度を一変させ、次のように語った。
「彼の今シーズンのプレミアリーグでの活躍を考えれば──ホームでのフルアム戦だけでなく、先週のアウェーでのアーセナル戦やホームでのマンチェスター・シティ戦でのプレーを思い出してほしい。
カゼミーロが『解説者としてのキャリアが終わる前に、お前が自ら解説者としてのキャリアを終わらせろ！』と言い返す権利は十分にある。彼は間違いなく反撃できるだろう。称賛すべきだ。彼は全く別の選手に見える」
48歳の元イングランド代表DFはさらに、33歳のブラジル代表MFを「肉体的に見ても別人だ」と評した。身体つきからして全く違うと考えているようだ。
「以前私が彼を評した時、彼は選手としてのキャリア終盤を迎えた老人のように見えた。少し自分を甘やかしていたのか、それとも今や超プロフェッショナルなのか、肉体的に完全に別人だ」
皮肉なのか、カゼミーロの新天地は、MLSの可能性が高いと見られている。セレソンで82キャップを誇るレジェンドは、あくまで“現役バリバリ”の状態でユナイテッドでのキャリアを全うする。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本サッカーは終わった」日中戦前に衝撃発言の中国人解説者、０−４惨敗で脱帽＆猛省「彼らは無敵だった」「自分たちと敵のことを全く分かっていなかった」
現地２月１日に開催されたプレミアリーグ第24節で、マンチェスター・ユナイテッドがフルアムと本拠地オールド・トラフォードで対戦。今季限りで退団するカゼミーロが１ゴール１アシストをマークし、３−２で接戦を制した。
試合後、リバプール一筋で活躍したジェイミー・キャラガー氏が、英衛星放送『Sky Sports』で好調のカゼミーロを絶賛した。
キャラガー氏といえば、２年前の５月に「カゼミーロはトップレベルでの戦いはあと数試合しか残っていない事実を知ったはずだ。自分がMLSかサウジアラビアに行くべきだと考えるに違いない。代理人も周辺の人物も『ここが潮時だ』と言うべきだ」と辛辣に発言。最高峰のプレミアリーグから直ちに去るべきだと訴えていたが、今回態度を一変させ、次のように語った。
カゼミーロが『解説者としてのキャリアが終わる前に、お前が自ら解説者としてのキャリアを終わらせろ！』と言い返す権利は十分にある。彼は間違いなく反撃できるだろう。称賛すべきだ。彼は全く別の選手に見える」
48歳の元イングランド代表DFはさらに、33歳のブラジル代表MFを「肉体的に見ても別人だ」と評した。身体つきからして全く違うと考えているようだ。
「以前私が彼を評した時、彼は選手としてのキャリア終盤を迎えた老人のように見えた。少し自分を甘やかしていたのか、それとも今や超プロフェッショナルなのか、肉体的に完全に別人だ」
皮肉なのか、カゼミーロの新天地は、MLSの可能性が高いと見られている。セレソンで82キャップを誇るレジェンドは、あくまで“現役バリバリ”の状態でユナイテッドでのキャリアを全うする。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本サッカーは終わった」日中戦前に衝撃発言の中国人解説者、０−４惨敗で脱帽＆猛省「彼らは無敵だった」「自分たちと敵のことを全く分かっていなかった」