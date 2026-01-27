3月のWBC(ワールドベースボールクラシック)に向けた日本代表侍ジャパンの追加選手が26日に発表。新たに10人が追加され、ここまで29人が発表されました。

メジャーからは新たに4選手を選出。ドジャースの山本由伸投手や、カブス・鈴木誠也選手、今季からメジャー挑戦となる岡本和真選手、村上宗隆選手が名を連ねました。

第1弾で発表されていたドジャースの大谷翔平投手、エンゼルス菊池雄星投手、パドレスの松井裕樹投手、所属先は未定ながら来季もメジャーでプレーする予定の菅野智之投手と合わせて過去最多8人のメジャーリーガーが招集されました。

1年通して世界中から集まる強者と対決するメジャーの選手たちは侍ジャパンの戦力にとって不可欠。

過去の大会別メジャーリーガー数を見ていくと、優勝を果たした2006年の第1回大会は、マリナーズのイチロー氏とレンジャーズ大塚晶則氏の2人。

2009年第2回大会は2大会連続出場のイチロー氏に加え当時レッドソックスの松坂大輔氏、マリナーズの城島健司氏、レイズの岩村明憲氏、カブスの福留孝介氏の計5人が参加。決勝で延長戦の末に韓国を破り2連覇を果たしました。

第2回と打って変わりメジャーリーガーが1名も参加しなかった2013年第3回大会。国内組のみで3連覇を目指し挑みましたがプエルトリコに破れ、準決勝敗退となりました。

2017年の第4回大会には、アストロズの青木宣親氏のみが参加。こちらも準決勝でアメリカに敗れ、2大会連続の準決勝敗退となりました。

そして迎えた前回大会2023年の第5回大会では、当時エンゼルス所属の大谷選手をはじめ、パドレスのダルビッシュ有投手、レッドソックスの吉田正尚選手、カージナルスのラーズ・ヌートバー選手、カブスの鈴木誠也選手の計5人が選出。鈴木選手は開幕前にけがのため辞退となり本戦出場とはなりませんでしたが、チームは決勝でアメリカに競り勝ち3大会ぶりの優勝を果たしました。

これまでのメジャーリーガー最多参加数が第2回の5人のため、今回の8人招集がいかに多いかが分かります。

最多8人のメジャーリーガーをそろえ、史上最強との呼び声も高い井端弘和監督率いる今大会の侍ジャパン。他国もメジャーリーガーを多数招集しているとの情報がある中で、2大会連続の世界一に輝けるか、注目が寄せられています。