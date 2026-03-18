WBC決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで米国―ベネズエラの決勝が行われた。球場には前回大会で日本代表「侍ジャパン」のメンバーとして世界一に輝いたラーズ・ヌートバー外野手（カージナルス）も登場。THE ANSWERの取材に対し、準々決勝で負傷した日本代表の鈴木誠也外野手（カブス）への思いを明かした。白いTシャツ姿で決勝前のグラウンドに現れたヌ