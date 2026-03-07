13対０で７回コールド勝利。第６回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表にとって、グループリーグで最も手強い相手ではと見られた初戦のチャイニーズ・タイペイ戦は圧勝に終わった。チャイニーズ・タイペイ戦の２回に先制の満塁本塁打を放った大谷翔平photo by Getty Images【チームに勢いをつけた１番・大谷翔平】打線に火をつけたのは、１番指名打者・大谷翔平（ドジャース）だ。プレーボール