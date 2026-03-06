2023年大会は「1番・中堅」で活躍■チャイニーズ・タイペイ ー 日本（6日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦でチャイニーズ・タイペイと対戦した。海を越えた米国では、前回大会でともに世界一になったラーズ・ヌートバー外野手（カージナルス）も熱心に観戦していたようだ。ヌートバーは、2023年大会では史上初めて日