ハイパフォーマンスSUV！

2025年12月24日、レクサスは「RZ」の新型モデルを発売し、あわせて特別仕様車「RZ600e“F SPORT Performance”」を設定したと発表しました。

電動化戦略を象徴するモデルの進化に注目が集まるなか、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

レクサス RZ は、ブランド初のBEV（バッテリー電気自動車）専用モデルとして2023年3月に日本で発売され、電動化技術によってレクサスらしい走りとデザインを体現するモデルとして位置づけられています。

ボディサイズは全長4805mm×全幅1895mm×全高1635mm、ホイールベースは2850mm、乗車定員は5名。

外観にはレクサスの新世代デザイン「スピンドルボディ」を採用し、内装はTazuna Conceptに基づく操作系レイアウトと14インチディスプレイにより、シンプルで上質な空間を実現しています。

プラットフォームはBEV専用の「e-TNGA」を採用し、駆動方式はFWDとAWDを設定。AWDモデルには電動四輪駆動システム「DIRECT4」を搭載しています。Lexus Safety System +による高い安全性も特徴です。

今回の改良では、モーター出力や航続距離、充電性能を大幅に強化。走行面では「Lexus Driving Signature」をさらに深化させ、DIRECT4の制御最適化により自然で気持ちの良い加減速フィールを実現しました。

レクサス初のステアバイワイヤや、ソフトウェア制御による「インタラクティブマニュアルドライブ」も新たに採用されています。

ラインナップには新たに高性能モデル「RZ550e “F SPORT”」が追加され、現行モデルは「RZ350e」「RZ500e」「RZ550e」の3グレード展開となりました。

RZ350eは前輪駆動・最高出力165kW（224.3PS）を発揮し、WLTCモードで最大733kmの航続距離を実現。トランスミッションはeAxleを採用し、滑らかな加速と高い静粛性が特徴です。

さらに、特別仕様車として「RZ600e“F SPORT Performance”」が新たに設定されました。システム最高出力は313kW（425.5PS）、0-100km／h加速4.4秒とシリーズ最強の性能を誇ります。

また、車高20mmダウンの専用エアロ、6ポッドキャリパー、大径ローターなどにより、空力・制動・安定性を徹底的に強化。

インテリアには専用スポーツシートやブルーアクセントをあしらった特別内装を採用し、スポーティさとレクサスらしい上質感を融合しています。航続距離はWLTCモードで525kmです。

新型RZの車両価格（税込）は790万〜950万円、特別仕様車は1216万5000円〜1244万円に設定されています。

販売現場でも新型RZへの関心は高まっており、都内の販売店スタッフは「実用面の進化が大きいことから、BEVに興味を持たれているお客さまからの反応がありますね」と話しており、航続距離や走行性能の進化に注目が集まっているようです。

別の販売店では「RZ550eや特別仕様車のRZ600eは、走りにこだわりのあるお客様からの反応が早いですね」との声もあり、スポーツ志向のユーザーからも期待が寄せられています。

新型モデルと特別仕様車の追加によってRZはさらに魅力を広げました。今後の販売動向やBEV市場の拡大とともに、注目は続きそうです。