¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¡¡Âç¿©¤¤Âç²ñ¤Î¥®¥ã¥é»ö¾ð¤¬¾×·â¤¹¤®¡¡ÁÔÀä¤À¤Ã¤¿¡ÖÁ¥¤ÇºÎ¤ì¤¿¤Æ¤Î¡Ä¡×¡Ö±öÈ´¤¤·¤Æ¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿Í´Ö¸¦µæ½ê¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¥Û¥â¥µ¥ÔÂç½¸¹ç¡ª¡ª¡×¤¬£²£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ°Êª¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥Û¥â¥µ¥Ô¡Ê¿Í´Ö¡Ë¤ÎÀ¸ÂÖ¤ËÌ©Ãå¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Âç¿©¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤À¤¬¡ÖÂç¿©¤¤Âç²ñ¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¼ê»þÂå¤Î²á¹ó¤µ¤ä¥®¥ã¥é»ö¾ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤Ï¡ÖÂç¿©¤¤Âç²ñ¼«ÂÎ¤¬¥®¥ã¥é¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ì½µ´Ö¹´Â«¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¥®¥ã¥é¤¬£°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤À¤±¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶ì¤·¤¯¤Æ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿Âç¿©¤¤»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÎ¤ì¤¿¤Æ¤Î¥â¥º¥¯¤ò¿©¤Ù¤ë¡£Á¥¤Î¾å¤Ç¡£¥â¥º¥¯¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²Ã¹©¤·¤Æ±öÈ´¤¤·¤Æ¥¥ì¥¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£