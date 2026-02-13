ギャル曽根 Smart FLASH

ギャル曽根がおいでやす小田の「容姿イジり」厳しい声があがる

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 12日の「ラヴィット！」でのギャル曽根について、FLASHが取り上げた
  • 軽口を叩いたおいでやす小田に「その顔で言ってる？」と強めの口調でイジり
  • 放送後、Xでは「言い方ってのがあるやん」など厳しい声が寄せられた
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. しまむらの喪服は神 女性を救う
  2. 2. 「介護は我慢大会じゃない」警鐘
  3. 3. サイゼ 春のメニュー改定を発表
  4. 4. 中学生にわいせつ? 元歌手逮捕
  5. 5. ドーピング検査で陽性も五輪出場
  6. 6. 異例の声明文 松岡昌宏の思い
  7. 7. アパG創業者 元谷外志雄さん死去
  8. 8. 中道新代表に辛辣「中身がない」
  9. 9. 両目なく誕生した娘 22歳の現在
  10. 10. 参政党支持者と誤認され暴行被害
  1. 11. 浜田雅功 水ダウで見せた異変
  2. 12. ノジマ 初任給40万円に引き上げ
  3. 13. 娘からは「トト」木村が由来説明
  4. 14. 未収金1億1635万円 市が債権放棄
  5. 15. ファイナルコール炎上 全面謝罪
  6. 16. 国分謝罪「中居氏も謝罪すべき」
  7. 17. 転職のプロが示す限界サイン7選
  8. 18. 不適切会計 209億円の影響確認
  9. 19. 井口浩之 喫煙者へ強烈な皮肉
  10. 20. アルツハイマー招く「NG習慣」
  1. 1. 「介護は我慢大会じゃない」警鐘
  2. 2. 中学生にわいせつ? 元歌手逮捕
  3. 3. 参政党支持者と誤認され暴行被害
  4. 4. 未収金1億1635万円 市が債権放棄
  5. 5. 網走市議 衆院選で二重投票試み
  6. 6. 遺伝子治療薬 3億円で保険適用
  7. 7. 「うわあ！…小屋が落ちるぞ」地下鉄建設現場で大規模陥没　大量の水…慌てて逃げる作業員　前日に漏水発見　中国・上海
  8. 8. 映画ドラえもん 異例の注意喚起
  9. 9. 徳之島殺害 妻と心中図ったか
  10. 10. 飲酒運転で3人死亡 懲役20年判決
  1. 11. 虫歯の子の割合が「過去最少」に
  2. 12. 成田空港線 一部複々線化を検討
  3. 13. 闇サイト殺人 忘れてほしくない
  4. 14. 武蔵小杉病院 約1万人の情報漏洩
  5. 15. 日本の賃貸契約 戸惑う韓国人
  6. 16. 【独自】父親が運転手らを提訴へ　損害賠償は数億円規模　無免許運転で逮捕も…　女児タイヤ直撃
  7. 17. 英国の元王子宅にマスコミ殺到
  8. 18. エプスタイン問題 波紋の背景
  9. 19. 個人宅に不審な男女2人が訪問
  10. 20. 八方ふさがりか 中国経済の実態
  1. 1. 石破氏 食料品の消費減税に懸念
  2. 2. 小島よしおが語る「至福の時間」
  3. 3. 立憲・高市追及メンバー14人壊滅
  4. 4. 鉄道レアグッズ 呆れた強気価格
  5. 5. 永田町を去る小沢氏 後輩に激励
  6. 6. 大小便禁止 巨大雑居ビルの内情
  7. 7. 2024年立憲代表選が「分かれ道」
  8. 8. 「わいせつ男」過去に痴漢の余罪
  9. 9. 中道の党名変更 代表が否定的
  10. 10. エプスタイン文書に日本人の実名
  1. 11. 中道階氏、党名変更の可能性に言及
  2. 12. 小泉大臣 強い口調で記者に迫る
  3. 13. ひき逃げ 中国籍の男に批判殺到
  4. 14. 新人議員の「一気の増加は危険」
  5. 15. 選挙の決め手 結局は「外見力」?
  6. 16. 「漫画村」めぐる政府対応に批判
  7. 17. 「ポスト安倍」 岸田氏は脱落か
  8. 18. 当選の立憲議員「ヤギ」巡り波紋
  9. 19. 紀子さま公務奔走も逆風止まず?
  10. 20. 年会費無料で「優待特化」 ポイントだけじゃない、日常におトクを添える「JCBカード S」登場
  1. 1. 台湾を武力統一で「次は日本」
  2. 2. これぞアメリカ 産院の夕食注目
  3. 3. 海外SNSで「中国人になる」拡大
  4. 4. ルーブル職員ら チケ詐欺で拘束
  5. 5. 中国、日本の船長逮捕を批判せず
  6. 6. 歴史家メドベージェフさん死去
  7. 7. K-POPスター撮影 崖に観光客殺到
  8. 8. 中国でデスノに高市首相の名書く
  9. 9. 上海の路上に巨大な穴 現場騒然
  10. 10. PayPay 米に新規株式公開を申請
  1. 11. 交通事故をネタに商品を宣伝 韓
  2. 12. 韓国大失態 金獲得の生中継逃す
  3. 13. 「遺体煮込む」日本の常識を覆す
  4. 14. アルツハイマー 発症防ぐ遺伝子
  5. 15. 新潟県のゆるキャラにネット騒然
  6. 16. 中国高速鉄道と新幹線は「どちらが優れている？」　好奇心を抱く中国人＝中国メディア
  7. 17. 【海外発！Breaking News】スクールバスのドアにリュックが挟まれた女児、約350m引きずられる衝撃映像が公開される（米）
  8. 18. 蘭代表がファスナーを…美しい
  9. 19. カナダ学校銃撃 容疑者は18歳女
  10. 20. イケメン過ぎて日本もメロメロ？韓国の美形フィギュア男子が話題沸騰　子役やモデルで活躍の24歳
  1. 1. ノジマ 初任給40万円に引き上げ
  2. 2. 不適切会計 209億円の影響確認
  3. 3. 移動式オービスの恐るべき性能
  4. 4. アパホテルグループ創業者 死去
  5. 5. 電通グループ 過去最大の赤字
  6. 6. 確定申告で誤記入 何が起きる?
  7. 7. 交通系ICただ使うだけでは損
  8. 8. 日産の買い手の最終候補に中国
  9. 9. ビール大手3社の決算出そろう
  10. 10. セブン おにぎりなど値上げ開始
  1. 11. 楽天の赤字が1778億円に 7年連続
  2. 12. スーパーのコメ価格、4204円に
  3. 13. 松屋「鬼辛カレー」をコラボ再現
  4. 14. アンナミラーズ 3年半ぶりに復活
  5. 15. 意外と知らないイオンペイの進化
  6. 16. ミュージックマイン代表が死去
  7. 17. ランドセルの「正しい入れ方」
  8. 18. 年金受給者 確定申告の注意点
  9. 19. フジ株巡り村上氏側が声明で反論
  10. 20. 京成、新型特急で複々線化検討
  1. 1. Type-Cを有線LAN化 変換ケーブル
  2. 2. LD編集部がレビュー 1人用食洗機
  3. 3. 楽天 剰余金無配の理由を説明
  4. 4. [Point of View]Vol.64 Autodesk University Japan 2014開催！
  5. 5. ついにYouTubeがスキップ不可の30秒広告を開始へ
  6. 6. 『水は海に向かって流れる』榊さん（広瀬すず）を中心としたクセ者ぞろい男女５人のシェアハウス　そのこだわりを徹底解説！
  7. 7. GoogleChrome 便利なタブ操作術
  8. 8. 妊活データ 中国企業に送信か
  9. 9. 【トレビアン】女性をターゲットにした『AmebaGG』オープン！　男も使ってOK!?
  10. 10. アキバに新名所！「あっ！とおどろく放送局」AKIBAスタジオ【アキバ物欲】
  1. 11. 業績急降下のグリーとDeNAの差
  2. 12. 画期的がん治療 あと3年で実現か
  3. 13. オバマ氏が語った「ネットの力」
  4. 14. YouTubeでは配信数が130％増加！盛り上がりを見せる「ライブ配信動画」の最新動向まとめ
  5. 15. 真っ赤なiPhone 7（RED）、本当はこんな色。実機を速攻フォトレビュー
  6. 16. Amazonが勝手に家のドアを開けて荷物を配達してくれる「Amazon Key」、自宅の清掃依頼も可能
  7. 17. Android版LINE、全トークを一括バックアップできるって知っていた？　大事なトーク履歴の保存と復元の仕方
  8. 18. スウェーデンの新聞社、「ネイティブ広告」で野心的挑戦：編集権の独立を保ちつつ広告制作と連携
  9. 19. MVNOで極上の通信ライフを――nuroモバイルが「Xperia XZ Premium」×「専用帯域」で新機軸を展開!
  10. 20. 仮想通貨マイニングに特化したGPUアクセラレータを9台搭載するマイニングシステムをInno3Dが発表
  1. 1. ドーピング検査で陽性も五輪出場
  2. 2. 五輪限定 ピカチュウバッジ人気
  3. 3. 五輪 まどマギの衣装を着用願望
  4. 4. 五輪で疑惑の審判に「前科」判明
  5. 5. 野球強豪校でわいせつ動画送信か
  6. 6. 日本勢最上位の2位 戸塚優斗の今
  7. 7. モーグルの結果「納得できない」
  8. 8. なぜ今 離婚発表した馬淵の心情
  9. 9. 五輪メダリスト「浮気」を白状
  10. 10. 冬季五輪史上初 母子で同時出場
  1. 11. 五輪選手へのSNS中傷 想定以上
  2. 12. 不正防止 日の丸飛行隊に追い風?
  3. 13. 平野歩夢の強行出場に観衆沸く
  4. 14. 五輪 NHKの中継で耳を疑う5文字
  5. 15. フワちゃんが8戦目で初の白星
  6. 16. 今が一番難しい「ブライトン」
  7. 17. ダルが到来 侍Jのオーラ漂う
  8. 18. 五輪で失神…中国女子の安否判明
  9. 19. 待って カーリング日本戦で珍事
  10. 20. 負傷の遠藤「長期離脱は明らか」
  1. 1. 異例の声明文 松岡昌宏の思い
  2. 2. アパG創業者 元谷外志雄さん死去
  3. 3. 中道新代表に辛辣「中身がない」
  4. 4. 浜田雅功 水ダウで見せた異変
  5. 5. 井口浩之 喫煙者へ強烈な皮肉
  6. 6. ファイナルコール炎上 全面謝罪
  7. 7. 娘からは「トト」木村が由来説明
  8. 8. 国分謝罪「中居氏も謝罪すべき」
  9. 9. 銭湯で「濡れ衣」楽しんごが怒り
  10. 10. 高梨沙羅への「失礼質問」物議
  1. 11. tuki. 快進撃 業界関係者が驚き
  2. 12. 『葬送のフリーレン』新章【神技のレヴォルテ編】突入　魔族・レヴォルテ役は三木眞一郎
  3. 13. 矢部浩之 ネットで詐欺被害に
  4. 14. はんにゃ金田 移住理由は埋蔵金
  5. 15. 辞めてほしい女性議員 1位断トツ
  6. 16. 木村拓哉とのシーンでまさかのNG
  7. 17. 離婚から1カ月半 ヒカルに新恋人
  8. 18. 名倉うつ病の過去 赤裸々に告白
  9. 19. 太田光&高市首相の動画 消される
  10. 20. 1カ月間鶏胸肉だけ 衝撃の結末
  1. 1. しまむらの喪服は神 女性を救う
  2. 2. 両目なく誕生した娘 22歳の現在
  3. 3. 「ポムポムすぎるよ展」開催へ
  4. 4. 復讐? 息子の婚約者に父は冷や汗
  5. 5. 「裸だし、もう切実よ」苦肉の策
  6. 6. まるで親子 飼い主と甘える猫
  7. 7. 1日の消費カロリー上げる朝習慣
  8. 8. 「浮気調査」ヨガ終わりに女性と
  9. 9. 孫の名付け口出す義母 案も否定
  10. 10. ぼる塾田辺絶賛 おすすめチョコ
  1. 11. 脂肪を燃焼し尽くす鬼のプランク
  2. 12. ピクサーの世界展 日本初上陸へ
  3. 13. トイレ出産 母に知られたくない
  4. 14. ファミマ恒例企画 4回目が開始
  5. 15. 「差し色コーデ難しい」→ 諦めないで！【しまむら】1点投入でシャレる♡「配色トップス」
  6. 16. 【Discord】アップデートする方法は？バージョンを確認して行おう
  7. 17. 「首が老ける人」やっていること
  8. 18. 40代にお勧め マイナス5歳見え眉
  9. 19. LOFTで買うべき 推しコスメ5選
  10. 20. 子育て改革で逆転合格 親の3策