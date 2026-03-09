ギャル曽根 Smart FLASH

ギャル曽根が育児をめぐり井川遥へ「失礼発言」Xでも批判が殺到

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 8日の番組でのギャル曽根の発言について、FLASが取り上げた
  • 井川遥巡り「ちゃんと子育てしてんの？」と叫び、謝罪テロップが入る事態に
  • この発言に対してXでは「今のは失言」など、批判の声があがった
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 重度障害の娘を殺害? 母親を逮捕
  2. 2. スギ人工林2割減「地道すぎる」
  3. 3. 水卜アナと「極秘交際」の真相
  4. 4. 敗れた豪州も脱帽 ネット感動
  5. 5. WBC豪州 日本ファンへメッセージ
  6. 6. 布団に血だらけの娘 驚きの冤罪
  7. 7. 有吉 コウメ太夫を本気で尊敬
  8. 8. 1度は詐欺と見抜くも…番号偽装
  9. 9. WBC観戦の愛子さまに注目集まる
  10. 10. 37歳女が10代少年を誘拐か 逮捕
  1. 11. 涼宮ハルヒの憂鬱 再放送が決定
  2. 12. 役者魂…ばけばけ吉沢亮が再登場
  3. 13. WBC客席で…台湾を日本人絶賛
  4. 14. やす子 自衛官訓練で番組欠席へ
  5. 15. 子ザルのパンチくん 左腕の状態
  6. 16. 女性遺体写真480枚 元警官を直撃
  7. 17. 保育所で園児が手紙で「死ね」
  8. 18. 虎金妃笑虎が活休「戻ってくる」
  9. 19. 前園真聖が重傷 テレ東に批判
  10. 20. 韓国メディアが侍ジャパンに感謝
  1. 1. 重度障害の娘を殺害? 母親を逮捕
  2. 2. 布団に血だらけの娘 驚きの冤罪
  3. 3. 1度は詐欺と見抜くも…番号偽装
  4. 4. 37歳女が10代少年を誘拐か 逮捕
  5. 5. 女性遺体写真480枚 元警官を直撃
  6. 6. 保育所で園児が手紙で「死ね」
  7. 7. 親子2人死亡 運転の26歳男を逮捕
  8. 8. 未承認たばこニコパフ 初の摘発
  9. 9. これが実力差…韓国メディア嘆息
  10. 10. 「貴方が来ると負ける」に警鐘
  1. 11. 日本人は交通マナー異次元レベル
  2. 12. 堀江貴文氏「イジリ」に釘を刺す
  3. 13. 衆院選で「二重投票」か 男逮捕
  4. 14. 予期せぬ妊娠防ぐ緊急避妊薬国内2例目「レソエル72」 きょうから薬局などで販売
  5. 15. 男子中学生らが盗撮疑い 宮崎
  6. 16. テキーラ32杯 性欲のはけ口指摘
  7. 17. 裸祭り 3人重体のうち1人が死亡
  8. 18. 「黙れ小僧！の顔」の柴犬が話題
  9. 19. 出光「エチレン」製造停止の可能性を取引先に通知　中東からのナフサ供給停止が長期に及ぶケースを想定
  10. 20. ネコ焼かれ切られ火葬するとネジ
  1. 1. 浴室で女性死亡 体液こびりつく
  2. 2. 夫婦別姓問題に「結婚するなよ」
  3. 3. 可愛いと誤解 婚期逃す人に私見
  4. 4. 離婚原因ランキング 最多理由は
  5. 5. イラン情勢は存立危機事態に該当せずと首相
  6. 6. 高市首相の国会答弁、4割超減
  7. 7. 実業家が「豚まん投げつけ」被害
  8. 8. 外国人が不正? 外免切替に不満
  9. 9. 失神するまで飲む「狂った日常」
  10. 10. 2期目狙う馳浩氏ピンチ…石川県知事選は保守分裂“ラウンド2”「不人気現職vs極右前市長」でカオス極まる
  1. 11. 石川知事に元金沢市長　首相支援の現職馳氏敗北
  2. 12. 小野田氏の「悪癖」に心配の声が
  3. 13. 「行けたら行く」首相の発言賛否
  4. 14. 石川県知事選で現職の馳浩氏が展開した異様な“サナエ推し” 高市人気に丸乗りも敗北の赤っ恥
  5. 15. 石川県知事選挙で山野之義氏が初当選、高市首相の応援も受けた現職の馳浩氏ら破る
  6. 16. 貯金5000万円も…75歳男性の後悔
  7. 17. 「都構想」の法定協案提出見送り　大阪市、府と対応割れる
  8. 18. 高市首相が当選者全員に3万4000円分を配布！　何が選べる？　世間の相場はいくら？　俺も欲しいぞ、高額カタログギフト！
  9. 19. 母は毒親「あの世に逝けば万歳」
  10. 20. バーレーンから邦人ら9人がサウジ到着
  1. 1. 英元王子の新写真に国民「ゾッ」
  2. 2. 北の独裁体制崩壊しない正体とは
  3. 3. イランの次期指導者「決定」
  4. 4. 最高指導者にモジタバ氏を任命
  5. 5. 正恩氏娘と金与正氏 地位逆転か
  6. 6. マクドナルドCEO試食に酷評の声
  7. 7. 山中に隠された謎の「財宝」発見
  8. 8. WBC日韓戦「旭日旗」応援に怒り
  9. 9. 北朝鮮に「新たな核疑惑」が浮上
  10. 10. 自衛隊機がモルディブに到着
  1. 11. 金正恩氏娘の世襲 体制に疑問も
  2. 12. サウジ イランに報復すると警告
  3. 13. 米富豪の「牧場」に少女を埋葬?
  4. 14. 「トランプ氏から性的暴行」証言
  5. 15. レバノン側死者は300人を超えに
  6. 16. 対イラン攻撃 もう一つの主役は
  7. 17. 「山ごとし」中ロ関係に言及
  8. 18. NiziU 日本ドームツアー開催決定
  9. 19. ハメネイ師後継を選出か イラン
  10. 20. 「やべえ!」ポケカ窃盗でミス 米
  1. 1. マックが値上げ隠し? 消費者複雑
  2. 2. 成田空港への新たなルート誕生へ
  3. 3. 気まずい会議 一瞬で変える一言
  4. 4. わがまま末っ子 母の遺言に悲鳴
  5. 5. ベッドにスマホ 脳がゴミ屋敷に?
  6. 6. 「地頭のよさ」感じる子ども
  7. 7. iPhone17e「実質値下げ」に驚き
  8. 8. 終の棲家追われ…母娘の残酷余生
  9. 9. 再雇用初日 給与明細に震えた訳
  10. 10. 「筋トレしない40代」の末路
  1. 11. 自宅に「400万円」のタンス預金があります。銀行に入金すると“税務署に連絡がいく”と聞いたのですが、税金を取られることもあるのでしょうか？ 入金時の注意点とは
  2. 12. 東電 4月にも企業向け値上げか
  3. 13. 閉館間際に「IFT」を訪ねてみた
  4. 14. 担任決まらぬまま…学校で異常
  5. 15. 浮気妻を破産に…夫の執念の復讐
  6. 16. 国家備蓄石油の放出準備指示
  7. 17. 父のタンス預金が100万円ほど出てきました。申告が必要だと知らず、生活費として少しずつ使ってしまいました。今からでも申告すべきでしょうか？
  8. 18. ロッテリア「一人負け」の理由
  9. 19. 24h自動で稼働 FX自動売買の魅力
  10. 20. 日本生命の米法人がOpenAIを提訴
  1. 1. 卒入学式のスリッパ 何が正解?
  2. 2. 大人気 Panasonicの男性用除毛器
  3. 3. ガーミンの腕時計が最大26％OFF
  4. 4. Apple新商品がAmazonで予約開始
  5. 5. 48歳妻「死んでも夫の介護イヤ」
  6. 6. 星4以上 失敗しないAmazon商品
  7. 7. ブルックス ブラザーズが40％OFF
  8. 8. タケオキクチがAmazonで60%OFFに
  9. 9. 頭で考えるだけで操作できるVR?
  10. 10. グレゴリーのバックパックがSALE
  1. 11. セール最終日 人気の商品TOP20
  2. 12. Amazonで人気のインソール3選
  3. 13. 5000円以下の神ガジェットまとめ
  4. 14. アーバンリサーチが最大50%OFFに
  5. 15. LINEトークを自動でバックアップ
  6. 16. 楽天買い回りに便利なeチケット
  7. 17. 「5ch」ドメインはく奪が判明
  8. 18. 人気のノンフライヤーが24％OFF
  9. 19. AirPods Pro 3が楽天でセールに
  10. 20. Snapdragon 8 Elite搭載の9インチAndroidタブレット「REDMAGIC Astra Golden Saga 限定版」が日本で数量限定で販売開始
  1. 1. 敗れた豪州も脱帽 ネット感動
  2. 2. WBC豪州 日本ファンへメッセージ
  3. 3. WBC観戦の愛子さまに注目集まる
  4. 4. WBC客席で…台湾を日本人絶賛
  5. 5. 大谷翔平ら選手が天皇陛下に一礼
  6. 6. 韓国メディアが侍ジャパンに感謝
  7. 7. りくりゅう「カナダに帰ります」
  8. 8. 大谷 唯一未出場の25歳に気遣い?
  9. 9. 韓国「日本を応援しましょう」
  10. 10. WBC豪捕手 天覧試合は「ご褒美」
  1. 11. 豪州代表 天皇陛下へ敬意の行動
  2. 12. 韓国激震 キム・ヘソン先発落ち
  3. 13. 侍Jを支える妻が豪華最強すぎる
  4. 14. 豪州代表 天覧試合は「ご褒美」
  5. 15. デコピンのやらかしにファン爆笑
  6. 16. 芦澤竜誠がBD電撃参戦 賛否の声
  7. 17. 大谷の通訳 SNS開設で「ご報告」
  8. 18. 脱帽&韓国に一礼 完璧だった大谷
  9. 19. 侍Jが禁じ手へ 今井達也を投入か
  10. 20. 大谷の取材 メディア戦々恐々か
  1. 1. スギ人工林2割減「地道すぎる」
  2. 2. 水卜アナと「極秘交際」の真相
  3. 3. 有吉 コウメ太夫を本気で尊敬
  4. 4. 涼宮ハルヒの憂鬱 再放送が決定
  5. 5. やす子 自衛官訓練で番組欠席へ
  6. 6. 役者魂…ばけばけ吉沢亮が再登場
  7. 7. 前園真聖が重傷 テレ東に批判
  8. 8. 虎金妃笑虎が活休「戻ってくる」
  9. 9. 福山雅治の妻ゆえ…アンチの標的
  10. 10. 井川遥は子育てしてんの? 疑問
  1. 11. ANAで座席指定できない 困惑の声
  2. 12. ベッキーの旧姓は「日本に4人」
  3. 13. 突然大河退場 囁かれる都市伝説
  4. 14. 沙也加さんの元夫が意味深投稿
  5. 15. 北川景子の手作りすごい 大反響
  6. 16. 近藤は日本助ける 杉谷氏エール
  7. 17. 若頭「真っ昼間の横浜」に現る
  8. 18. 山本舞香に降板報道「限界」か
  9. 19. Micro逮捕→三宅ファンざわつく?
  10. 20. キス止まらず呆然 これもう無理
  1. 1. 保存数500% ユニクロが大バズり
  2. 2. 自宅避難のリアル 母が涙した訳
  3. 3. レシピ不正流用され寝たきり状態
  4. 4. 米の「ワイスピ」ライド公開
  5. 5. Dカップの母 娘に抜かされました
  6. 6. 痛いのに 助産師が内診しない訳
  7. 7. GUからチノパンが登場 春コーデ
  8. 8. ネコ族のお世話をするための人間
  9. 9. 冨永章胤の海外ランウェイに注目
  10. 10. 思春期の子へ「愛情の伝え方」
  1. 11. ブルーデニムでこなれコーデ
  2. 12. 春の訪れ告げる スタバ新作商品
  3. 13. ストレスゼロ 40代の名品アクセ
  4. 14. ローソン 抹茶好き必見の新作
  5. 15. 堀ちえみ「身体中傷だらけに」
  6. 16. GU 大人に似合う上品コーデ術
  7. 17. スギ薬局限定 クロミコラボ商品
  8. 18. IKEAのコスパ抜群ビストロ3品
  9. 19. ダイソーで買える人気ズートピア
  10. 20. コーセーコスメポートの新作登場