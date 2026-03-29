テレビで美味しそうにたくさん食べる姿を見せながらも、スリムな体型をキープし続ける芸能人は少なくない。体質に合った食事を自然と選んでいるのか、それとも徹底した自己管理の賜物なのか。株式会社NEXERはこのほど、ジェネシスヘルスケア株式会社と共同で、全国の男女1000人を対象に行った「自分の体質に合った食事をしてそうな芸能人」についてのアンケート結果を公表した。 【調査結果】自分の体質に合った食