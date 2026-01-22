韓国で約3年前に世間を騒がせた事件が、再び注目を集めている──。きっかけは、中国人美女インフルエンサーUmiさん（20）が、変わり果てた姿でカンボジアの路上にて発見されたことだ。大手紙国際部記者の話。

【写真】抜群のスタイルと華やかなルックスで人気を博していたアヨンさん

「Umiさんは昨年4月に高給の仕事があると誘われてカンボジアへ渡航。中国版TikTok『抖音（ドウイン）』では2万人を超えるフォロワーを集めており、積極的にショート動画などを更新していましたが、昨年12月6日の動画公開を最後に更新がストップ。それから約1か月後、カンボジアの路上で発見されました」

在カンボジア中国大使館は1月4日、Umiさんが治療のため病院に搬送され、帰国に向けて動いていることなどを発表。くわえて「海外での『高給の仕事』に関する情報は、オンライン賭博や詐欺、薬物などの犯罪と関連している可能性がある」と警告した。ネット上では、Umiさんが組織的犯罪に加担させられ、"クスリ漬け"にされたのではないかとの憶測も広がっている。

「病院で検査を受けた結果、肺感染症、胸膜炎などの診断を受けたといいます。また、メタンフェタミンとケタミン両方の薬物反応が出たそうです。

カンボジアの一部地域へ渡航した若者が被害に遭う事例は、韓国でも社会問題になりつつあり、韓国人にとっては決して対岸の火事ではないようです。昨年秋ごろから様々な事件が明るみに出つつあり、韓国当局は国をあげて対策に乗り出しています。現地報道では、カンボジアを拠点とする特殊詐欺に関与させられている韓国人は1000〜2000人にもおよぶとも言われています」（同前）

「体には複数の注射痕があった」

そんななか、韓国で注目を集めているのが、2023年6月にカンボジアのプノンペンで起きた、韓国人女性インフルエンサー、ビョン・アヨンさん（享年33）の事件だ。前出・大手国際部記者が続ける。

「アヨンさんは、抜群のスタイルと華やかなルックスで人気となり、25万人のフォロワーを抱えるインフルエンサーでした。2023年3月、『いちどインフルエンサー業から離れ、しばらくは普通の生活をします。韓国に帰ってきたらたくさんビデオを投稿するね』と、自身のSNSでファンに報告してから約3か月後、プノンペンにて遺体で発見されました」

韓国のテレビ局「韓国文化放送（MBC）」の報道によると、カンボジア警察は現地で診療所を経営していた中国人、ライ・ウェンシャオ（30＝当時）とサイ・フイジュアン（39＝当時）夫婦を、死体遺棄の疑いで逮捕した。夫婦は無免許で診療所を運営していたと見られている。

「現地警察によれば、アヨンさんは容疑者らから"何か"を注射されたショックで死亡したとのこと。容疑者らは、『すでに体には複数の注射痕があった』との証言もしており、アヨンさんが定期的に"何か"を注射されていた可能性も取り沙汰されました。

また、遺体発見時には顔が不自然に腫れている状態であったり、上半身には何も身につけておらず、下着が裏返しで着用されていたりといった状況などから、暴行を受けた可能性も浮上しました。しかし、現在も犯行の経緯は明らかになっていません」

捜査が遅れている理由としては、カンボジア司法の構造的な問題が指摘されている。

「被害者・容疑者ともに外国籍であるため、捜査は難航を極めたとされています。さらに、遺体発見当初、遺族は司法解剖に消極的だったようで、決定的な証拠が揃わなかった点も大きかったようです。

ただ、韓国人は多くの人がこの事件に疑問を抱いている。カンボジアにおける韓国人の誘拐事件が多発していることが明らかになりつつあることから、組織的犯罪と関連しているのではないか、との声もあがっています」

真実は明らかになるのか──。