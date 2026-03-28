タトゥーにロングネイル、ヘソ出しトップスといったギャル系のルックスが支持を集めていた中国人美女インフルエンサーUmiさん（本名ウー・モウジェン、20）が、カンボジア・シアヌークビルの路上で変わり果てた姿で発見されたのは、昨年末ごろのこと。うつろな目をして路上に座り込み、頭髪はボサボサに乱れ、両足は無数のアザで覆われた変貌ぶりは、世界中に衝撃を与えた。 【写真を見る】“変わり果てた姿”で見つかった