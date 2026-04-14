大分県日田市の牧場で14日午前、21歳の外国人技能実習生が倒れているのが見つかり、意識不明の重体となっていましたが、死亡が確認されました。 【写真を見る】「牛にぶつかって心肺停止状態」と通報21歳の外国人技能実習生が死亡大分 警察によりますと、午前8時20分ごろ、日田市内にある後藤牧場の牛舎内で倒れている男性を従業員が発見し、「牛にぶつかって心肺停止状態だ」と119番通報しました。 倒れていたのは日田市に