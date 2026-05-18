千葉県旭市のアパートで暮らしていた外国籍の男女14人が不法滞在していたとして摘発されました。不法滞在していたとして摘発されたのは、タイ、インドネシア、カンボジア国籍の20代から50代の男女14人です。警察によりますと、14人のうち13人は短期滞在のビザで、1人は技能実習生として入国し、旭市内にあるアパートで暮らしていたということです。このアパートは8部屋あり、そのうちの6部屋に14人がいたということです。中には7年