【G-MODEアーカイブス+ ARMORED CORE MOBILE 3】 1月22日 配信予定 価格：1,100円

ジー・モードは、復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にて「ARMORED CORE MOBILE 3」をNintendo Switch/Steamで1月22日に配信する。価格は1,100円。

本作はフィーチャーフォンにて配信されたフロム・ソフトウェアの作品「ARMORED CORE MOBILE 3」を移植した作品。「ARMORED CORE MOBILE MISSION」、「ARMOREDCORE MOBILE 2」に続くシリーズタイトル。

家庭用ゲーム機版「アーマード・コア ネクサス」」と「アーマード・コア ラストレイヴン」をつなぐストーリーを背景に、モバイル版オリジナルのストーリーが展開。本作では「アーマード・コア モバイル」シリーズ初となるミッション制を採用され、機体の各部位のパーツを選び自分だけの機体を構成しながら、各ミッションに設定された“作戦目標”の達成に挑む。

市街地や荒野を舞台とした、襲撃や防衛などさまざまなシチュエーションでのスピード感あふれる戦闘が楽しめる。

【G-MODEアーカイブス+ ARMORED CORE MOBILE 3 紹介動画】

(C) FromSoftware, Inc. (C) G-MODE Corporation