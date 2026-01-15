iPhone¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼÷Ì¿¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë½Ì¤á¤Æ¤ë¤³¤È
2024Ç¯6·î17Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¡¢iPhone¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬1Æü»ý¤¿¤Ê¤¤¡ª
¡Ä¤È¡¢°ÊÁ°¤ÏÉáÄÌ¤Ë»È¤¨¤Æ¤¤¤¿iPhone¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡©
¤½¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ç¤âµ¤¤Î¤»¤¤¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢iPhone¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë·ÐÇ¯Îô²½¤ÇÃù¤á¤é¤ì¤ëÅÅµ¤¤ÎÎÌ¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢ÉáÄÌ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢Îô²½¤òÁá¤á¤¬¤Á¤Ê¹ÔÆ°¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²ÈÂ²¡Ê¤â¤·¤¯¤ÏÍ§Ã£¡Ë¤ÈÆ±»þ´ü¤ËÇã¤Ã¤¿iPhone¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎiPhone¤À¤±Ì¯¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¤Á¤¬°¤¤¡Ä¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Îô²½¤òÁá¤á¤ë¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¡©
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ì¤éNG¹ÔÆ°¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤¿¤¤¤È´ê¤¦Êý¤Ï¡¢ÂÐºö¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢Apple¸ø¼°¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÏÀ¡õÂÎ´¶¤Ç¤ÎÏÃ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ë¤¤¼ÖÆâ¡¢±êÅ·²¼¤Ê¤É¤Ç¤ÎÄ¹»þ´ÖÍøÍÑ
¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¥«¡¼¥Ê¥ÓÂå¤ï¤ê¡£¤ß¤¿¤¤¤Ê»È¤¤Êý¤Ï¡¢Æü¸÷¤Ç¤ÎÇ®¡Ü¾ï¤ËÉé²Ù¡Ü½¼ÅÅ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û»°½Å¶ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤ÏºÇ°¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¥Ê¥Ó¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¿á½Ð¸ý¸ÇÄê¥¿¥¤¥×¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²°³°¤Ç»È¤¦ºÝ¤â¡¢Ä¾¼ÍÆü¸÷¤òÈò¤±¤ÆÆü±¢¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ÎÊý¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Åª¤Ë¤Ï½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃ¼Ëö¤Î²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¤È¥«¥á¥é¤¬µ¯Æ°¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢»£±Æ»þ¤Ç¤ÏiPhone¤òµÙ¤Þ¤»¤Ä¤ÄÎ×¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Éé²Ù¤Î¹â¤¤¥²¡¼¥à¤ò½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éÄ¹»þ´Ö¥×¥ì¥¤
Æ±ÍÍ¤Ë3D¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡¢Éé²Ù¤Î¹â¤¤¥²¡¼¥à¤ò½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éÄ¹»þ´ÖÍ·¤Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤âÇ®¤¬¿´ÇÛ¡£
¥²¡¼¥àÉÁ²è¤Ë¤è¤ë¥Á¥Ã¥×¤«¤é¤ÎÈ¯Ç®¡Ü½¼ÅÅ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½¼ÅÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼þ¤ê¤Ë¤âÇ®¤¬²Ã¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤Þ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤ÎÂ¿ÍÑ
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤ÎÍøÍÑ¤â¡¢¼ã´³Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤ÆÊØÍø¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ï¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¾å¡¢ÇØÌÌ¤Ë¤¢¤ë¼õÅÅÉô¡Ê¥³¥¤¥ë¡Ë¤ËÇ®¤¬È¯À¸¡£¤³¤ÎÇ®¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Îô²½¤ò¿Ê¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤Ê¤é¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ËÍ¤ÎiPhone 15 Pro¡¢²È¤Ë¤¤¤ë»þ¤Ï°ìÀ¸¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤ËÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢8¥«·î»È¤Ã¤ÆÌ¤¤À¤ËÎô²½¤Ê¤·¤Î100¡ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£¤¢¤ì¡© ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ´ï¤ÏÑÍºá¡©
¤Ç¤â¡¢iPhone 14 Pro¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ï¤â¤Ã¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Îô²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥¿¡¼»°±º¤ÎiPhone 14 Pro¤â10¥ö·î¤Ç10¡ó¤ÎÎô²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
iPhone 14 Pro¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Îô²½¤¬Áá¤¹¤®¤ë¡ª³ÎÇ§¤ÈÂÐºöÊýË¡
¤³¤ì¤Ë¤ÏiPhone 15¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ»þ¤ÎÉé²Ù¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¡¢¤â¤·¤¯¤ÏiPhone 15¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥Õ¥ë½¼ÅÅ¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬2ÇÜ¡Ê500²ó¢ª1000²ó¡Ë¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
µÕ¤Ë¡ª¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ëÊýË¡
¤Ç¤Ï¡¢iPhone¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÄ¹»ý¤Á¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡© ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤Í¡£Åú¤¨¤Ï°Õ³°¤È´ÊÃ±¤Ç¡¢²á¾ê¤ÊÉé²Ù¤ÈÇ®¤òÈò¤±¤ë¡£¤À¤±µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éÄ¹»þ´Ö¥²¡¼¥à¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤ÏÄ¾¼ÍÆü¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¾ì½ê¤òÈò¤±¤ë¡¢Ìî³°¤Ç¤ÏÆü±¢¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¡£¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥ÛÎäµÑ¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÃ¤·¤¯¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤«¤È¡£
ÂÐºöÁ°¸å¤ÇÎô²½¤¬¤É¤ì¤À¤±ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡© ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÍýÏÀ¾å¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ø¤ÎÉé²Ù¤ò¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°ì»þ´ü¤Ï¡ÖiPhone¤ò½¼ÅÅ´ï¤Ë·Ò¤®¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬Îô²½¤¹¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòº£¤ÎiPhone¡ÊiPhoneXR/XS°Ê¹ß¡Ë¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤Ë½¼ÅÅ¤òºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÞÂ®½¼ÅÅ¤â¼ã´³È¯Ç®¤ÏÁý¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Æü¾ï¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
iPhone¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤òÄ´¤Ù¤ëÊýË¡
¡ÖÀßÄê¡×¢ª¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¢ª¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¾õÂÖ¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£¡ÖºÇÂçÍÆÎÌ¡×¤ò³ÎÇ§
¾åµ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤Ç¡ÖºÇÂçÍÆÎÌ¡×¤¬²¿¡ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÎô²½ÅÙ¹ç¤¤¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤¬80¡ó¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¥Ø¥¿¥ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Apple¤ÎÁÛÄê¤¹¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
Apple¥¹¥È¥¢¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤À¤±¸ò´¹¤Ç¤¤ë
iPhone¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¤¬80¡ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢À¸³è¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤ËÉÔ¼«Í³¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤é¡¢ËÜÂÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤º¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤À¤±¸ò´¹¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢Apple¥¹¥È¥¢¤äÀµµ¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥À¤Ç¤Î¸ø¼°½¤Íý¡ÊiPhone¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤Í¡£
¥á¡¼¥«¡¼ÊÝ¾Ú¤â¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢½ãÀµ¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¸ò´¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¤Ø¤Î°Â¿´´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»²¹Í¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤í¤½¤í¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¸Â³¦¤Ç¤¢¤í¤¦iPhone 12¤À¤È1Ëü4500±ß¡ÊAppleCare+Ì¤²ÃÆþ¤Î¾ì¹ç¡Ë¡£
Ì±´Ö¤Î½¤Íý¥·¥ç¥Ã¥×¤À¤È¤â¤Ã¤È°Â¤¯ºÑ¤Þ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¸ø¼°¤ÎÊÝ¾Ú¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ëÀµµ¬¤Î½¤Íý¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡Á¤Ã¤Æ¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òµ¤¤Ë¤·²á¤®¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î
¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤ÏNG¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âiPhone¤ÎÊØÍø¤ÊÂ¦ÌÌ¡£
¤³¤À¤ï¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë»È¤¤¾¡¼ê¤ò¶ËÃ¼¤Ë°¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎiPhoneÂÎ¸³¤òÂ»¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼Îô²½¤ÈÆ±¤¸¤«¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ê¤Î¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ë¥³¥À¥ï¥ê¤¹¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤¤±öÇß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
