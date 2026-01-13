ジェーシービーが新ポイントサービス「J-POINT」を提供開始！Oki Dokiポイントからリニューアル。最大20％還元や山分けキャンペーンも
ジェーシービーは13日、会員向けポイントサービス「Oki Dokiポイント」を刷新して「もっと貯めやすく、もっと使いやすく。」をコンセプトにした新サービス「J-POINT」（ https://www.jcb.co.jp/point/ ）を2026年1月13日（火）から提供開始すると発表しています。J-POINTは200円（税込）ごとに1ポイントが貯まり、毎月の利用金額を合計してからポイントに換算するため、少額の支払いでもポイントをしっかり獲得できるのが特徴です。
その他にも2026年1月13日（火）から2026年3月31日（火）の間、J-POINTパートナーの利用を対象とした新規入会キャンペーン（ https://www.jcb.co.jp/campaign/jpartner2601/ ）を実施し、期間中にJCBオリジナルシリーズに新規入会してスマートフォン（スマホ）など向けアプリ「MyJCB」へログインすると、対象利用先での利用金額の10％分（最大8,000円分）のJ-POINTがもらえ、J-POINTパートナー利用での最大10％還元とこのキャンペーンの10％還元を合わせて最大20％のポイントが還元されます。
ジェーシービーではクレジットカード「JCB カード」などのJCBオリジナルシリーズの会員向けにこれまではOki Dokiポイントを提供していましたが、Oki DokiポイントはJCB カードなどの利用額に応じて1,000円（税抜）ごとに1ポイントが貯まり、貯まったOki Dokiポイントは1ポイント最大5円分として利用できたのに対し、新たなJ-POINTは200円（税抜）ごとに1ポイントが貯まり、貯まったJ-POINTは1ポイント最大1円分として利用できるため、ポイントの取りこぼしが少なくなります。
また毎月ボーナスポイントがもらえる仕組み「J-POINTボーナス」も導入され、JCB カードなどの支払額が年間で50万円（税抜）に達すると、翌月に通常2,500ポイントに加えて1,000ポイントが加算され、さらに100万円（税抜）で＋2,000ポイントの合計3,000ポイントが、150万円（税抜）で＋2,000ポイントの合計5,000ポイントが、200万円（税抜）で＋2,000ポイントの合計7,000ポイントが、150万円（税抜）で＋2,000ポイントの合計9,000ポイントが、300万円（税抜）で＋6,000ポイントの合計15,000ポイントが加算されます。
以降も50万円（税抜）ごとに2,500ポイントが加算されるようになっており、これによって年間300万円（税抜）以上なら最大1％還元となります。その他にもJ-POINTパートナーとなるマクドナルドやガスト、ジョナサン、バーミヤン、ジハンピ、吉野家、スターバックス、サンマルクカフェ、ドミノピザ、ディズニープラスなどでは通常の20倍となる最大10％還元となるほか、App StoreやGoogle Playストア、Hulu、U-NEXTなどのサブスクリプションやデジタルコンテンツの購入などで通常の5倍となる最大2.5％還元になるなどするということです。
