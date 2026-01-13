【スタバ新作グッズ】バレンタインは“BITTER＆SWEET”、 犬や猫モチーフのボトルやギフトが充実
スターバックスは、バレンタインシーズン2026に向けたWinter2グッズを、14日から発売する。今回のテーマは“BITTER＆SWEET”。チョコレートの甘さとほろ苦さを、犬や猫のモチーフとともに表現したコレクションで、ギフトにも自分用にも選びやすいラインアップがそろう。
【画像】高級品⋯！ほぼ2万円のピンクライトストーンを使ったタンブラー
定番アイテムでは、チョコレートが溶けたようなデザインが印象的な「バレンタイン2026ステンレスTOGOボトルチョコレート473ml」（税込5550円）や、立体的なチョコ装飾が施された「バレンタイン2026ロゴマグチョコレート355ml」（税込2400円）が登場。いずれもバレンタインらしい遊び心と実用性を兼ね備えた仕上がりとなっている。
動物モチーフのグッズも充実する。「バレンタイン2026カラーチェンジングリユーザブルカップ473ml」（税込750円）は、温かい飲み物を入れると本体の色が変化する仕様。犬のストローアクセサリー付きの同商品もある（セット価格 税込1400円）。猫のアートワークが目を引く「バレンタイン2026コールドカップタンブラーキャット710ml」（税込3050円）や、白猫と黒猫のフィギュア入りドームが特徴の「バレンタイン2026カップシェイプステンレスボトルハート355ml」（税込5500円）など、見た目の華やかさを重視した商品もそろう。
ギフト向け商品としては、ドリンクチケットやフードチケットが付いた各種メッセージカードや、犬に扮したデザインの「バレンタイン2026ベアリスタメッセージギフト」（税込1650円）が用意されている。さらに、ギフトボックス入りのステンレスボトルやマグ、耐熱グラスなど、贈答用を意識したアイテムも展開される。
このほか、「STANLEY」とのコラボによるピンクグラデーションのステンレスボトルやタンブラー、オンラインストア限定のラインストーン付きステンレスタンブラーなど、特別感のある商品もラインアップ。バレンタインの贈り物はもちろん、日常使いにも取り入れやすいグッズがそろったシーズンコレクションとなっている。
