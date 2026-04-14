【その他の画像・動画等を元記事で観る】4月4日(土)23:30放送開始となったTVアニメ『黄泉のツガイ』のOPテーマ・Vaundy「飛ぶ時」とEDテーマ・yama「飛ぼうよ」が配信リリースとなった。今作はVaundyがOP＆EDテーマの両方を書き下ろし、OPテーマは自身で、EDディングテーマはyamaが歌唱している。さらに、Vaundyが歌うEDテーマ「飛ぼうよ」、yamaが歌うOPテーマ「飛ぶ時」というスペシャルな音源も同時にリリースされ、作品に登場