リンツ＆シュプルングリージャパンは4月10日から、静岡県の製茶メーカー・小柳津清一商店が提供する「天空の抹茶」2種を使った期間限定商品「天空の抹茶 極み ショコラドリンク」（税込1200円）を全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェで発売する。「天空の抹茶」を使った限定商品は2020年から7年連続の発売。「クレマジェラータ 天空の抹茶」（税込890円）も同日に発売する。「天空の抹茶」は、静岡県の山間地で栽培され