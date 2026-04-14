寒い冬。日本酒のお燗や焼酎のお湯割りもいいけれど、同じ蒸留酒のジンやウイスキーでもお湯割りは楽しめるのです。そんなジンやウイスキーのお湯割りによる“新世界”をお見せしましょう。あなた好みの一杯が見つかるかも。想像を超えてくるスモーキーな一杯『Bar霞町嵐』＠西麻布店主の竹田さんは、カクテルの名手。ならば、とあえてシンプルな「ホットウイスキー」を頼んだら、取り出したのはまさかのガラスドーム。「これで