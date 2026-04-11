体質や好み、なにからなにまで、これまでとは変化してしまう妊娠期。とくに困ったこととしてよく挙げられるのが、つわりです。今回もつわりに苦しむママより相談が寄せられました。『つわりのときに食べられたもの教えて！』つわりの時期、食事という食事に苦しめられた妊婦さんは多いかもしれませんね。なんでも食べられた人、なにも食べられなかった人、ドカ食いが止まらなかった人、ある1つの食べ物ばかりを食べ続けた人……。