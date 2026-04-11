１０日に俳優の廣瀬智紀と離婚したことを発表した元ＡＫＢ４８で女優の川栄李奈が、離婚発表後初めて、自身のＳＮＳを更新し、近況を報告した。川栄は１１日、自身のインスタグラムを更新。「マネージャーさんとお出かけした日」と記し、レザーコートにロングブーツ姿で、手にドリンクを持ったショットをアップ。「美味しいもの食べてたくさん歩いて健康です今日も頑張ろう」とつづり、ファンにメッセージを伝えた。