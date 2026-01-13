人気YouTuberのはじめしゃちょーが1月10日、「26万円ガチャが存在するらしいけど何が当たるの？？？」と題した動画を公開。実際に超高額ガチャを回す様子をレポートした。

チャレンジ精神と豊富な資金力で「ガチャ」を回し続ける企画はYouTuberの定番。近年では目を疑うような価格のガチャが登場しており、はじめしゃちょーは昨年3月、「10万円ガチャ」を100万円分回す動画を公開していた。こちらはブランド品のガチャだったが、「26万円のガチャ」は、いったいどんな内容なのか。

詳しくは実際に動画を見てもらいたいところだが、このガチャを展開したのは愛知県のKOMEHYO（コメ兵）名古屋本店。1月1日～5日まで開催されていたもので、はじめしゃちょーは2025年12月27日に先行体験していたようだ。

店舗の一階にドカンと設置された巨大なガチャ機。「2026年新春福袋企画 KOMEHYOに26万円ガチャ置いてみた」という、そのままYouTuberの企画のような掲示があり、最高額130万円相当の商品が当たるという。挑戦できるのは50人限定（一人一回）で、ガチャの内訳は、1等扱いの「大吉」が1、30万円分のKOMEHYO商品券が入った「中吉」が9、26万円分のKOMEHYO商品券が入った「小吉」が40だ。26万円で専用コインを買って回すスタイルで、今回は特別に、スタッフ5人分のガチャをはじめしゃちょーが代表して回すことになった。

ガチャで排出されるボールにはおみくじが封入されており、1回目は「小吉」。引き換えた封筒には26万円＋お年玉として1000円分の商品券が入っていた。はじめしゃちょーは「もともとお買い物する予定だったらお得」とよろこぶが、2回目も小吉。自分で引くことになった後輩・サワベは見事に中吉を引き当てたが、残りの2回は小吉だった。ちなみに、大吉は本当に入っているのか、ガチャを回し続ける検証も行い、はじめしゃちょーは最後に大吉を引き当てていた。

いずれにしても、客にとって不要かもしれない高額商品や、販売額か査定額かわからない「⚪︎⚪︎円相当」とされた商品ではなく、店舗でそのまま使える「商品券」がおまけつきで当たると考えると、はじめしゃちょーがいうように、もともと買い物の予定があった人には良心的なガチャと言えるのかもしれない。当たった商品券ではじめしゃちょーが何を購入したか、気になる人は動画をチェックしよう。

（文＝向原康太）