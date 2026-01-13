¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ëÄã¤¹¤®¡×ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¢¿Íµ¤ÎÏ»Î¤ÎÇ®Àï¤Ë¡È¿å¤òº¹¤¹¡É»ÄÇ°¤Ê¹Ô°Ù¤ËÈãÈ½Áê¼¡¤°
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þÆóÆüÌÜ¡þ12Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡Û»ÄÇ°¤Ê¹Ô°Ù¤¬È¯À¸¡Ö¼ÂºÝ¤Î¼èÁÈ¤ÎÍÍ»Ò¡×
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ç¿Íµ¤ÎÏ»ÎÆ±»Î¤¬·«¤ê¹¤²¤¿Ç®Àï¤Ë¿å¤òº¹¤¹°ìÉô´ÑµÒ¤Î¡È»ÄÇ°¤Ê¹Ô°Ù¡É¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÌäÂê¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢¿·Âç´Ø¤Î°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤¬¡¢¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÁ°Æ¬É®Æ¬¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤ò¼óÅê¤²¤Ç²¼¤·¤ÆÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇËëÆâ¤Ç2²óÂÐÀï¤·2Ï¢ÇÔ¤ÈÉé¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤¿µÁ¥ÎÉÙ»Î¡£¶¦¤Ë¿·À¤Âå¤Î´üÂÔ¤Î¼ã¼êÆ±»Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤¬Âç´Ø¤é¤·¤¯°ìËç¾å¼ê¤ÎÁêËÐÆâÍÆ¤òÈäÏª¡£Î©¤Á¹ç¤¤Äã¤¤»ÑÀª¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿°ÂÀÄ¶Ó¡£ÆÍ¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ëµÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ë¹¶¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢Â¤ò¶î»È¤·¤¿º¸¤«¤é¤Î¼óÅê¤²¤Ç¸«»ö¤ËÁê¼ê¤òÎ¢ÊÖ¤·¤¿¡£¹Ô»Ê·³ÇÛ¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬·èÃå¤ÎºÝ¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÀè¤Ëº¸¼ê¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª¸À¤¤¤¬¤Ä¤¯Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤¶¤ï¤Ä¤¯´ÛÆâ¤Ë¼êÇï»Ò¤È¼è¤êÄ¾¤·¤òµá¤á¤ë¡Ö¤â¤¦°ìÈÖ¡×¥³¡¼¥ë¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤ËABEMA¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥Ê¡¼°¤¤¤ªµÒ¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡×¡Ö¥³¡¼¥ë¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ëÄã¤¹¤®¡×¤Ê¤ÉÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¡£¤µ¤é¤ËX¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ç¤â¡Ö¼êÇï»Ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ø¤â¤¦°ìÈÖ¡Ù¥³¡¼¥ë¤È¤«¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¤è¡×¡Ö°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤ó¤·¥ì¥Ù¥ëÄã¤¹¤®¡×¤Ê¤ÉÊ°¤ê¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡º£¾ì½êÁ°¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎYouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¿ÆÊý¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ¾ì½êÃæ¤Î´ÑÀï¥Þ¥Ê¡¼¤ä°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¡ÖÁêËÐ´ÑÀïÁ°¤Ë´Ñ¤Æ²¼¤µ¤¤¡ª´ÑÀï¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ÆÊý²ñµÄ¡ª¿ÆÊý¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼êÇï»Ò¤ä¥³¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÖÖ¿ÆÊý¤Ï¡Ö¼êÇï»Ò¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ä¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¤Ç¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤µ¤é¤ËÂçÖÖ¿ÆÊý¤Ï¡ÖÇï¼ê¤Ï¤Í¡¢ÎÏ»Î¤¬ÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ëºÝ¤ËÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡Ê¼êÇï»Ò¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡Ë¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓµÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿ÂçÁêËÐ¤Ë¤ª¤±¤ë´ÑÀï¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÌäÂê¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï¡ÖÂçÁêËÐ´ÑÀï»þ¤Î¤ª´ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÁêËÐ¾ìÆâ³°¤Ç¤ß¤À¤ê¤Ëµ¤Àª¤ò¾å¤²Áû²»¤ò½Ð¤¹¹Ô°Ù¡×¡Ö¤½¤ÎÂ¾ÁêËÐ¶¥µ»¤Î¿Ê¹ÔµÚ¤Ó»ÜÀß´ÉÍý¤Î±¿±Ä¤ËË¸¤²¤È¤Ê¤ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂ¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÌÂÏÇ¤òµÚ¤Ü¤¹¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×Åù¤ò¡È¤ªÃÇ¤ê¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÏ»Î¤Î±þ±ç¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ã¯¤â¤¬µ¤Ê¬¤è¤¯´ÑÀï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Â¾¤ÎÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ªÊª¸À¤¤¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢µÁ¥ÎÉÙ»Î¤ÎÂÎ¤¬¤Ê¤¯¡¢·³ÇÛÄÌ¤ê°ÂÀÄ¶Ó¤Î¾¡¤Á¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£¼óÅê¤²¤Ç¾¡Íø¤·¤¿°ÂÀÄ¶Ó¤Ï½éÆü¤«¤é2Ï¢¾¡¡¢¶ì¼ê¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¤«¤é½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿µÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ï2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤ÆÂç»³¿ÆÊý¤Ï¡Ö¼óÅê¤²¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¤â¤·¤Ã¤«¤ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÂÎ¤¬Èô¤Ö¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÏÓ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿Å¸³«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÂÎ¤âÈô¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Àå¤ò´¬¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¡È¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¡É¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë