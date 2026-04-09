日本相撲協会は９日、大相撲春巡業の新たな休場力士として、義ノ富士（伊勢ケ浜）と玉鷲（片男波）を追加した。診断書が公表された。義ノ富士は「右鼓膜穿孔」、玉鷲は「変形性腰椎症腰部神経根症」だった。休場者は１４人になった。▽巡業休場者安青錦、若隆景、美ノ海、阿武剋、伯乃富士、時疾風、藤青雲、翠富士、友風、大青山、千代翔馬、朝白龍、義ノ富士、玉鷲