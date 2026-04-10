【記者の目】相撲協会は18年に暴力決別宣言を発表し、親方の暴力行為には厳しく対処する方針を打ち出していた。今回、伊勢ケ浜親方への処分は2階級降格と減給。師匠が弟子へ直接暴行した事実を考えれば甘い処分という印象は拭えない。協会は過去の事例を引き合いに出し、伊勢ケ浜親方への処分は（1）自発的に報告（2）常習性がない、の2点を勘案したと説明した。20年に2階級降格に加え部屋閉鎖に追い込まれた中川親方（元幕内