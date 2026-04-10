9日、弟子の伯乃富士に暴力を振るった元横綱照ノ富士の伊勢ケ浜親方（34）の処分が発表された。【もっと読む】元横綱照ノ富士「暴行事件」の一因に“大嫌いな白鵬” 2人の壮絶因縁に注目集まる2階級降格で親方としては最下位ランクの平年寄に降格。3カ月10％の報酬減額に加え、伊勢ケ浜部屋は今後、当面の間は協会・一門の監督下に置かれ、彼らによる定期的な状況確認が行われる。師匠は伊勢ケ浜親方のままだが、4人の部屋付き