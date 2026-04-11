元横綱・照ノ富士の「暴走」弟子である伯乃富士に暴力を振るったとして、2階級降格処分が決まった元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方（34歳）。実は降格処分の裏側で、伊勢ヶ濱親方の「暴走」をきっかけとした「ある通達」も行われていた。「ツヨイヨ〜！」2026年2月13日、夕暮れ時の東京・墨田区。伊勢ヶ濱部屋から出てきたインバウンド（訪日外国人客）の若者グループは、興奮冷めやらぬ様子でスマートフォンの画面を記者に差し出し